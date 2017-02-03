VU Men’s & Women’s Basketball Teams Will Hold Fundraiser This Weekend

February 3, 2017 State and Local News
breast cancer ribbon

THE VINCENNES UNIVERSITY MEN’S AND WOMEN’S BASKETBALL TEAMS WILL TAKE PART THIS WEEKEND IN A FUNDRAISER TO FIGHT BREAST CANCER.
WOMEN’S COACH HARRY MEEKS SAYS THIS SATURDAY’S GAMES HAVE BEEN DESIGNATED AS PLAY 4 KAY DAY AT THE P-E- COMPLEX.

THE ANNUAL EVENT IS HELD IN HONOR OF FORMER NORTH CAROLINA STATE WOMEN’S BASKETBALL COACH KAY YOW WHO DIED FROM STAGE 4 BREAST CANCER IN 2009.

THIS WILL BE THE 5TH YEAR THAT VU HAS TAKEN PART IN THE PLAY 4 K EVENT. TO DATE, VU HAS DONATED OVER 14-THOUSAND DOLLARS WHICH GOES TOWARDS CANCER RESEARCH.

FANS CAN DONATE ONLINE BY GOING TO THE VU ATHLETIC DEPARTMENT WEB PAGE AND UNDER PLAY 4 KAY CLICK DONATE.

IN ADDITION TO ACCEPTING DONATIONS, A SILENT AUCTION WILL BE HELD TO GENERATE FUNDS.

V-U WILL ALSO BE HONORING “CANCER SURVIVORS” AT HALF-TIME OF TOMORROW NIGHT’S (SATURDAY’S)  MEN’S GAME.

THE TRAILBLAZERS WILL PLAY KASKASKIA COLLEGE. THE WOMEN’S GAME GETS UNDERWAY AT 5 PM FOLLOWED BY THE MEN’S CONTEST AT 7.